Buschbrände in Australien : Drei Tote bei Absturz eines Löschflugzeugs

Canberra Ein Ende der verheerenden Waldbrände in Australien ist nicht absehbar. Beim Kampf gegen die Flammen starben am Donnerstag drei Menschen, als ein Löschflugzeug abstürzte. Der Flughafen von Canberra macht dicht.

Ein massiver Anstieg der Temperaturen und Starkwinde fachen neue Buschbrände im Südosten Australiens an. Bei deren Bekämpfung stürzte am Donnerstag in New South Wales ein Löschflugzeug ab. An Bord hätten sich drei Personen befunden, die ums Leben gekommen seien, sagte die Premierministerin des Bundesstaats, Gladys Berejiklian. Alle drei seien Einwohner der USA gewesen, sagte Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons. Die Maschine vom Typ C-130 Hercules sei in Region Snowy Monaro verunglückt.