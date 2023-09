„Burning Man“ in Nevada Organisatoren hoffen auf zeitnahe Abreise

Nach sintflutartigen Regenfällen sitzen zehntausende Menschen auf dem riesigen Veranstaltungsgelände in Black Rock City im US-Bundesstaat Nevada fest. Am Sonntagmorgen hatte die Polizei erklärt, dass „etwas mehr als 70.000 Menschen“ noch immer in Black Rock City ausharrten. Sie hatte am Freitag den Zugang zu dem Gelände, das mehr als zehn Kilometer von den nächsten Wohnhäusern entfernt liegt, wegen heftiger Regenfälle gesperrt. Ein Mensch starb während der Regenfälle.