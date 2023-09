Chaos in Nevada Zehntausende dürfen US-Festival „Burning Man“ verlassen

Die Sperrung der Zufahrtsstraße erfolgte kurz vor dem ersten von zwei feierlichen Feuern, die das Ende des Festes am Samstagabend einläuten sollten. Die Veranstaltung gipfelt traditionell in der Verbrennung eines großen hölzernen Bildnisses in Form eines Mannes und einer hölzernen Tempelstruktur in den letzten beiden Nächten. Nun sollten die Holzkonstruktionen am Montag- und Dienstagabend (Ortszeit) in Brand gesetzt werden, wenn das Wetter mitspielt. Das Festival begann am 27. August und sollte eigentlich am Montagmorgen enden.