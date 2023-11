Bei Thanksgiving-Feier in den USA Drei Männer palästinensischer Herkunft durch Schüsse verletzt

Drei junge Männer mit palästinensischen Wurzeln sind im US-Staat Vermont niedergeschossen und verletzt worden. Die Polizei habe einen Verdächtigen festgenommen, teilten die Behörden am Sonntagabend mit. Demnach ereignete sich der Vorfall am Vorabend in Burlington nahe der Universität von Vermont. Die Männer im Alter von 20 Jahren seien auf dem Weg zu einer Thanksgiving-Feier gewesen, als sich ein mit einer Pistole bewaffneter Mann ihnen entgegengestellt habe, erklärte Burlingtons Polizeichef Jon Murad. Ohne ein Wort zu sagen, habe der Verdächtige mehrere Schüsse abgegeben und dann offenbar die Flucht ergriffen.