Angreifer sollen Armeeangehörige sein Laut Augenzeugen 136 Tote bei Massaker in Burkina Faso

In der Mitteilung der Dorfbewohner vom Samstag hieß es, am Morgen des 20. April sei das Dorf Karma im Norden des Landes von schwer bewaffneten Männern in Militäruniformen umzingelt worden. Sie hätten sich dem Dorf mit Motorrädern, Kleinlastern und Panzerfahrzeugen genähert. Die Dorfbewohner hätten die Ankömmlinge zunächst freudig begrüßt und seien dann von diesen unversehens mit Schüssen angegriffen worden.