Wie es ihm danach geht Bungee-Weltrekord – Neuseeländer springt 941 Mal von einer Brücke

„941 Sprünge in einem Zeitraum von 24 Stunden sind eine wirklich riesige Leistung“, freute sich Van Asch. Er selbst habe in den 35 Jahren, seit der Bungee-Hype in Neuseeland einsetzte, kaum mehr Sprünge absolviert. Heard geht es eigenen Angaben zufolge nach den Rekord-Jumps gut: „Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als sei ich gerade aus einem Boot gestiegen, etwas wackelig“, sagte er im Radio.