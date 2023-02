Ohne Wasser und Nahrung 18 tote Migranten in Lkw in Bulgarien entdeckt – vermutlich erstickt

Bulgarien hat an der EU-Außengrenze zur Türkei 2017 einen Stacheldrahtzaun errichtet. Migranten überqueren diese Grenze häufig illegal, um nicht an einem Grenzpunkt in Bulgarien registriert zu werden, und reisen dann in der Regel weiter nach Mittel- und Westeuropa. Aufgrund der Vorbehalte mehrerer Mitgliedstaaten ist Bulgarien bislang nicht in den Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen aufgenommen worden.