Buffalo in New York : Schüsse in US-Supermarkt – mindestens zehn Tote

Sicherheitskräfte vor dem Supermarkt in Buffalo. Foto: AP/Derek Gee

New York In einem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo im Bundesstaat New York ist es am Samstag zu einem Schusswaffenangriff gekommen. Dabei sind mindestens zehn Menschen getötet worden.

Das meldeten die Nachrichtenagenturen AP und AFP übereinstimmend. Mindestens drei weitere Menschen wurden laut AFP verletzt, zwei davon schwer. Es blieb zunächst unklar, ob die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.

Zuvor hatte die örtliche Polizei gemeldet, dass der Schütze festgenommen worden sei. NBC hatte dagegen zunächst berichtet, der Täter, der den Supermarkt mit einem Gewehr und militärartiger Ausrüstung betreten habe, sei getötet worden.

Einer der Ermittler sagte der AP, die Untersuchung sei noch in der Anfangsphase, aber ein rassistisches Motiv werde nicht ausgeschlossen. Der Angreifer sei in den Tops Friendly Market in einem mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Viertel Buffalos gestürmt und habe möglicherweise den Angriff live im Internet gestreamt. Man untersuche, ob er auch irgendeine Stellungnahme ins Internet gestellt habe, sagte der Ermittler.

Zwei 20-jährige Augenzeugen sagten der AP, sie seien auf den Parkplatz des Supermarkts gefahren, als der Schütze gerade aus dem Gebäude kam. Er sei weiß und um die 20 Jahre alt gewesen und habe eine Kampfmontur inklusive Helm getragen und ein Gewehr bei sich gehabt. „Er setzte seinen Helm ab, ließ die Waffe fallen und wurde von der Polizei zu Boden gerissen“, zitierte sie die AP. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, schrieb am Samstag bei Twitter, sie beobachte die Lage nach dem Vorfall in einem Lebensmittelgeschäft in dem Ort sehr genau. „Wenn Sie sich in Buffalo aufhalten, meiden Sie bitte das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden und der örtlichen Behörden.“

Im März 2021 hatte es einen ähnlichen Angriff in einem Supermarkt in Boulder in Colorado gegeben, bei dem zehn Menschen getötet wurden. Die Ermittler in diesem Fall haben bisher immer noch keine Informationen über das mögliche Motiv bekannt gegeben.

(hebu/dpa/AP/AFP)