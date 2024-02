Bürgerbefragung Pariser stimmen für verdreifachte SUV-Parkgebühren für Besucher

Schon vor der Abstimmung war die Stadtverwaltung kritisiert worden. Der Automobilclub „40 millions d'automobilistes“ schob bereits eine Petition gegen höhere Parkgebühren für schwere Wagen an, die außer in Paris auch etwa in Lyon, Bordeaux und Grenoble geplant sind. „Machen Sie sich nichts vor: Dieser Kampf gegen SUV ist nur ein Hintertürchen, um das Auto als Ganzes auszurotten“, tönte der Club.