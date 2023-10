Höchste Terrorwarnstufe Zwei Tote nach Schüssen in Brüssel – EM-Qualifikationsspiel abgebrochen

In Brüssel sind am Montagabend zwei Menschen erschossen worden. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf X (ehemals Twitter), dass der Täter noch gesucht werde. Premierminister Alexander De Croo rief die Einwohner Brüssels zur Wachsamkeit auf. Die Behörden erhöhten die Terrorwarnung für die Hauptstadt auf die höchste Stufe vier.