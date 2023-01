Drei Verletzte wieder aus Krankenhaus entlassen Ermittlungen nach Messerangriff in Brüssel

Er soll am Montag laut Staatsanwaltschaft drei Menschen mit einem Messer in einer U-Bahn angegriffen haben, die zur Feierabendzeit in eine belebte Station einfuhr. Bei dem Vorfall seien drei Menschen verletzt worden – einer davon schwer. Am Abend hatte eine Polizeisprecherin noch gesagt, es habe Lebensgefahr bestanden.