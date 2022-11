In Brüssel : Bestürzung nach tödlichem Messerangriff auf Polizist

In Brüssel

Polizeibeamte am Tatort einer Messerstecherei. Ein Polizist ist nach einem Angriff in Belgiens Hauptstadt Brüssel gestorben (Agenturfoto). Foto: dpa/Hatim Kaghat

Brüssel Ein Polizist ist nach einem Angriff in Belgiens Hauptstadt Brüssel gestorben. Die Staatsanwaltschaft schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus.

Nach einem tödlichen Angriff auf einen Polizisten in Brüssel ermittelt die belgische Bundesstaatsanwaltschaft. Ein terroristischer Hintergrund könne weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Behörde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend. Ein weiterer Polizist sei bei dem Angriff verletzt worden. In Medienberichten hieß es, dass der Angreifer „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen habe.