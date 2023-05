Kampf um die Wahrheit Trumps Bürgerfragestunde lässt für das Wahljahr Schlimmes befürchten

Kaitlan Collins versuchte in der Arena des St. Saint Anselm College von Manchester ihr Bestes. Wie eine unerschrockene Matadorin forderte die CNN-Starmoderatorin den politischen Bullen immer wieder heraus. Angefeuert von den 400 Wählern in dem ausschließlich republikanischen Publikum machten die mit Fakten lancierten Spieße Donald Trump nur ungestümer. Laut schnaubend, scharrte dieser eine Nebelwand aus Lügen auf und trampelte auf der Wahrheit herum. In blauem Anzug, weißen Hemd und roter Krawatte stand der blondierte Ex-Präsident noch keine zwei Minuten in der Arena, bevor er lospolterte. „Wenn man sich anschaut, was bei dieser Wahl passiert ist“, stampfte er auf Collins zu, die ihn danach gefragt hatte, ob er heute seine Niederlage von 2020 anerkenne. „Wenn man nicht ein sehr dummer Mensch ist, dann sieht man, was passiert ist.“ Die Moderatorin korrigiert ihn. „Es war keine gestohlene Wahl. Sie und ihre Unterstützer sind mit 60 Klagen vor Gericht gescheitert“. Trump redete einfach weiter und bezeichnete Collins später mit dem sexistisch konnotierten englischen Wort „nasty“ als fiese Person. Das Publikum johlt. So ging es über 70 Minuten weiter.