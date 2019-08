Brücke eingestürzt : Genua – ein Jahr danach

Genua Die Bilder des Einsturzes während eines starken Unwetters gingen um die Welt: Ein Jahr nach dem verheerenden Brückeneinsturz ist in Genua der Opfer gedacht worden.

In einem Gottesdienst erinnerte der Kardinal und Erzbischof von Genua, Angelo Bagnasco, am Mittwoch an die „Apokalypse, die uns den Atem verschlagen hat“. Die Zeremonie fand in einer Halle mit Blick auf den ersten Stützpfeiler der neuen Brücke von Stararchitekt Renzo Piano statt.