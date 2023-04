Themse-Brücke blockiert Deutscher Klimaaktivist in England zu 31 Monaten Haft verurteilt

Die beiden Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil waren Anfang Oktober vergangenen Jahres auf die Pfeiler der Themse-Brücke in Dartford östlich von London geklettert. Die Hängebrücke ist Teil der Ringautobahn um die britische Hauptstadt und gehört zu den am meisten befahrenen Verkehrswegen im Land. Die beiden Männer waren mit professioneller Kletterausrüstung auf eine Höhe von etwa 60 Meter gestiegen, wie die BBC berichtete. Die Brücke musste für 40 Stunden für den Verkehr geschlossen werden.