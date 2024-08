Krawalle in Southport und London Britischer Premier beruft Krisentreffen nach Ausschreitungen ein

Am Montag hat ein Mann mit einem Messer in der nordwestenglischen Küstenstadt drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren getötet und acht weitere sowie zwei Erwachsene teils schwer verletzt. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Es handele sich nicht um eine Terrortat. Das Motiv ist noch unklar. Die Ermittler erhielten mehr Zeit, um den Verdächtigen zu befragen. Am späten Mittwochabend teilte die britische Polizei mit, dem 17-jährigen Tatverdächtigen werde Mord und versuchter Mord zur Last gelegt. Er befindet sich nach Polizeiangaben in Untersuchungshaft und soll an diesem Donnerstag vor Gericht in Liverpool erscheinen. „Diese Anklage ist zwar ein wichtiger Meilenstein in diesem Fall, aber die Ermittlungen sind noch in vollem Gange“, sagte die Präsidentin der Merseyside Police, Serena Kennedy. Der tatverdächtige 17-Jährige wurde laut Polizei in Großbritannien geboren. Nach BBC-Informationen stammen seine Eltern aus Ruanda.