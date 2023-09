Friedlich eingeschlafen Ehemaliger Harrods-Besitzer Mohamed Al Fayed tot

Mohamed Al Fayed wurde in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria geboren. Seit den 1960er Jahren war er aber vor allem in Großbritannien tätig. In den 1980er Jahren wurde er mit der Übernahme des legendären Luxuskaufhauses Harrods in London bekannt, das er nach 26 Jahren an die katarische Herrscherfamilie verkaufte. Gerne zeigte sich Al Fayed mit den Reichen und Mächtigen in der Öffentlichkeit und mischte sich zunehmend in die britische Politik ein.