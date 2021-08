Lkw-Fahrermangel : Keine Milkshakes mehr bei britischem McDonalds

London Nicht nur Supermarktregale bleiben leer, auch beim Fast-Food-Riesen McDonalds gibt es erste Engpässe. Der Mangel an Lastwagenfahrern wirkt sich in immer mehr Branchen aus.

Den britischen McDonalds-Filialen sind aufgrund eines akuten Mangels an Lastwagenfahrern die Milchshakes ausgegangen. „Wie viele Einzelhändler erleben wir gerade Lieferprobleme, die die Verfügbarkeit einzelner Produkte beeinflussen. Abgefüllte Getränke und Milchshakes sind in England, Schottland und Wales derzeit nicht verfügbar“, teilte ein Sprecherin des Unternehmens am Dienstag mit. Der BBC zufolge hat die Kette in diesen Landesteilen 1250 Filialen.