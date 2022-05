Britische Royals​: Queen ernennt an Krebs erkrankte BBC-Moderatorin zur Dame​

Queen ernennt an Krebs erkrankte BBC-Moderatorin zur Dame

Die unheilbar an Darmkrebs erkrankte BBC-Moderatorin Deborah James, hier mit Steve Bland bei den TRIC Awards 2019, ist wegen ihrer millionenschweren Spendenkampagne von der britischen Queen in den Adelsstand erhoben worden. Foto: dpa/Ian West

London BBC-Moderatorin Deborah James ist von der britischen Queen zur Dame ernannt worden. Die unheilbar an Krebs erkrankte Mutter hatte zuvor eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Der Schritt der Queen ist aber ungewöhnlich.

Die unheilbar an Darmkrebs erkrankte BBC-Moderatorin Deborah James ist wegen ihrer millionenschweren Spendenkampagne von Queen Elizabeth II. (96) in den Adelsstand erhoben worden. Die Königin habe die 40-Jährige zur Dame ernannt, teilte die britische Regierung am späten Donnerstagabend mit. James hat innerhalb weniger Tage - Stand Freitagmorgen - vier Millionen Pfund (4,7 Mio Euro) Spenden für die Krebsforschung gesammelt. Premierminister Boris Johnson sowie Queen-Enkel Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Kate, die ebenfalls für den „Bowelbabe Fund“ spendeten, würdigten das Engagement der zweifachen Mutter.