Kritik an Innenministerin Priti Patel : Britische Regierung streitet mit Ben & Jerry's über Migranten

London Die britische Regierung hat gereizt auf Tweets eines Speiseeisherstellers zu ihrem Umgang mit Flüchtlingen reagiert, die über den Ärmelkanal versuchen, Großbritannien zu erreichen.

Ben & Jerry's hatte am Dienstag direkt an Innenministerin Priti Patel gerichtet getwittert: „Hey @Priti Patel, wir denken, die wirkliche Krise ist unser Mangel an Menschlichkeit für Menschen, die vor Krieg, Klimawandel und Folter fliehen.“ Es folgten weitere Mitteilungen, in denen London nahe gelegt wurde, mit Flüchtlingsorganisationen zu sprechen und in Großbuchstaben erklärt wurde: „Menschen können nicht illegal sein.“