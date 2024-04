Heroin und Crystal Meth Britische Marine beschlagnahmt 3,7 Tonnen Drogen im Indischen Ozean

Der Straßenverkaufswert betrage rund 33 Millionen Pfund (38,5 Millionen Euro), teilte das Verteidigungsministerium in London am Samstag mit. Mehr als zwei Tonnen Drogen seien bereits zerstört worden. Vor einer Woche hatte die Royal Navy mitgeteilt, dass sie in der Karibik gemeinsam mit der US-Küstenwache Kokain und andere Drogen im Wert von fast 17 Millionen Pfund sichergestellt habe.