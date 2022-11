Über eine halbe Million Tickets : Britische Band Coldplay mit Rekordkonzerten in Buenos Aires

Buenos Aires Ganze zehn Auftritte absolvierten die britischen Musiker in Buenos Aires, über 550.000 Tickets waren verkauft worden. Zuvor hatte die Band noch mehrere Konzerte wegen einer Lungeninfektion von Sänger Chris Martin absagen müssen.

Mit ihrem letzten Konzert in Buenos Aires wird sich die britische Band Coldplay am Dienstag in die Musik-Annalen von Argentinien eintragen. Zehn Auftritte hat die Gruppe um Sänger Chris Martin dann im Fußballstadion „El Monumental“ absolviert - soviel wie noch nie eine Band zuvor. Bislang wurde der Rekord von Roger Waters gehalten, der 2012 dort neunmal hintereinander aufgetreten war. Insgesamt verkaufte Coldplay über 550.000 Tickets für die zehn Shows zwischen dem 25. Oktober und dem 8. November.

Vor dem Konzert-Marathon in Buenos Aires hatte Coldplay wegen einer Lungeninfektion von Sänger Martin eine Reihe von Konzerten in Brasilien absagen müssen. Die Shows der Tour zum Album „Music of the Spheres“ werden nun ab März kommenden Jahres nachgeholt.