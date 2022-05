Vier-Tage-Feier zu Ehren von Elizabeth II : Briten freuen sich auf das Platin-Jubiläum der Queen

Die Queen feiert ihr 70-jähriges Jubiläum auf dem britischen Thron. Foto: ZDF und Alberto Pezzali/AP/dpa/Alberto Pezzali/AP/dpa

London Die letzten Vorbereitungen laufen. Donnerstag und Freitag wurden sogar zu Ferientagen erklärt, damit alle mitfeiern können. Unklar ist allerdings noch, ob Elizabeth II überhaupt teilnehmen kann.

Das Wetter soll schöner werden, die Temperaturen steigen, und die Briten freuen sich auf ein wirklich langes Wochenende. Die Queen feiert das Platin-Jubiläum einer siebzigjährigen Herrschaft, und die Regierung hat den Untertanen dafür zwei extra Feiertage geschenkt, damit sie ordentlich mitfeiern können: Der Donnerstag und der Freitag wurden zu zusätzlichen „Bank Holidays“ erklärt. Die Festlichkeiten gehen am Wochenende weiter und kulminieren am Pfingstsonntag. In den großen Einkaufsstraßen des Landes sieht man jetzt schon überall Flaggenschmuck, eine Partystimmung baut sich auf, bald geht es los.

Die große Frage ist, ob die Hauptperson mitmachen kann. 96 Jahre alt ist die Queen in diesem April geworden und hatte in den letzten Monaten immer wieder unter „episodischen Mobilitätsproblemen“ zu leiden. Die zeremonielle Eröffnung des Parlaments, eine ihrer vornehmsten Aufgaben, musste Anfang Mai ihr Sohn, Thronfolger Prinz Charles, übernehmen. Dagegen wollte die Queen sich die Eröffnung der „Elizabeth Line“, einer ultra-modernen Schnellbahnlinie in London, nicht entgehen lasen und tauchte vor zwei Wochen überraschend zur Inbetriebnahme in einem strahlend gelben Kostüm auf.

An welchen Events dieser Vier-Tage-Party Elizabeth also selbst teilnehmen kann, bleibt vorerst offen. Der Palast hatte schon vorab signalisiert, dass ihr Erscheinen von der Tagesform abhängig sein wird. Bei ihrer Geburtstagsparade „Trooping the Colour“, die am Donnerstag die Festivitäten eröffnet, wird nicht erwartet, dass sie die stundenlange Veranstaltung wie in den letzten Jahren üblich vor Ort verfolgt. Allerdings will sie, wenn die Truppen zurück zum Palast marschieren, sich kurz auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palastes zeigen.

Doch ein Termin ist ein Muss für die tiefreligiöse Queen: der Gottesdienst am Freitagvormittag in der Londoner Sankt-Pauls-Kathedrale. Wenn es irgendwie geht, will dort mit ihrer Familie erscheinen, um Dank zu sagen für 70 Jahre auf dem Thron. Das hat vor ihr noch keiner geschafft. In der Liste von über 50 Monarchen in der rund tausendjährigen Geschichte des britische Königshauses ist sie die absolute Rekordhalterin. So wird der Dankgottesdienst für die Royals zu einem Familienereignis, was auch der Grund ist, warum sich Prinz Andrew, der zweitälteste Sohn der Queen, der durch einen Missbrauchsskandal in Ungnade fiel und als arbeitender Royal zurücktreten musste, wieder in der Öffentlichkeit zeigen wird.

Auch Prinz Harry und seine Frau Meghan, die anderen Problemfälle der Windsors, weil sie sich durch indiskrete Interviews unbeliebt gemacht hatten, werden zu den Feiern erscheinen. Sie bringen ihre Kinder Archie und Lilibet mit. Lilibet feiert ihren allerersten Geburtstag am Samstag. Die Queen hat ihre jüngste Urenkelin noch nicht gesehen und wird sie am Samstag im Windsor Castle in Augenschein nehmen. Die restlichen Termine für diesen Tag hat sie erst einmal streichen lassen. Eigentlich sollte das angesehenste englische Pferderennen Epsom Derby für die pferdenärrische Königin am Samstag ein Highlight werden, doch Hofquellen legen nahe, dass sie sich erst einmal ausruhen wolle. Deswegen wird sie auch, wie meisten ihrer Untertanen, das Hauptereignis des Tages am Fernseher mitverfolgen: die „Platinum Party at the Palace“. Der Londoner Buckingham Palast wird zum Schauplatz einer Riesensause, bei der Prinz Charles und sein Sohn William der Queen einen Tribut sprechen und Rock- und Pop-Größen wie Elton John, Diana Ross oder Alicia Keys vor einem Publikum von zehntausend Bürgern aufspielen werden.