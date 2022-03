Erstmals seit drei Jahren : Briten feiern St. Patrick's Day - auch Royals dabei

Dublin/Aldershot Erstmals seit drei Jahren ist in Irland und Großbritannien wieder mit Paraden der St. Patrick's Day gefeiert worden. Auch britische Royals ließen sich die Feierlichkeiten nicht entgehen.

Britische und irische Regierungsvertreter wünschten über soziale Medien „Happy St Patrick's Day!“. Nicht teilnehmen an den Feierlichkeiten konnte allerdings der irische Regierungschef Micheal Martin. Er wurde bei einem Besuch in den USA positiv auf das Coronavirus getestet und musste ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden absagen.

Wann ist St. Patrick's Day und was wird an diesem Tag gefeiert?

Am 17. März jährt sich der Todestag des heiligen Patrick (um 385-461), der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der „Grünen Insel“ beteiligt war. Irische Auswanderer brachten die Feiern zu Ehren ihres Nationalheiligen auch in die USA. Inzwischen gibt es am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge.