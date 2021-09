72-Jähriger von Suchteams gefunden : Brite irrte drei Tage im thailändischen Dschungel umher

Bangkok Ein 72-jähriger Brite ist nach drei Tagen im thailändischen Dschungel unversehrt wieder aufgetaucht. Er hatte sich auf dem Weg zu Freunden mit seinem Motorrad verfahren und nicht mehr aus dem Waldgebiet herausgefunden.

Ein Jäger fand Barry Leonard Weller am Freitag in einem Waldgebiet der Provinz Khon Kaen im Nordosten des Landes, wie ein Mitglied des Suchteams erklärte. Der Brite war mit einem Motorrad losgefahren, um Freunde zu besuchen, und hatte sich verfahren.

„Ich war in meinem Leben noch nie so glücklich“, sagte Weller. „Meine Füße sind wund, aber sonst bin ich glücklich.“ Seine Retter hätten wunderbare Arbeit geleistet. „Danke an alle. Danke an alle Teams, die mit mir gekämpft haben“, sagte seine thailändische Lebenspartnerin Tawee Chaisanrit. Sie erklärte, Weller habe das Haus am Dienstag bei heftigem Regen verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Sie habe erfolglos nach ihm gesucht und schließlich die Behörden alarmiert. Weller habe einen anderen Weg als sonst benutzt und sich dabei verfahren. Der Brite lebt nach Angaben seiner Partnerin seit etwa 15 Jahren in Thailand.