Explosion in einer Kläranlage : Mehrere Tote nach Explosion bei Bristol

Bristol Im englischen Bristol ist laut Polizei ein Tank mit Chemikalien in einer Wasseraufbereitungsanlage in die Luft gegangen. Laut Rettungskräften gibt es mehrere Opfer.

Bei einer offenbar großen Explosion in einer Kläranlage in der Nähe der englischen Stadt Bristol gibt es mehrere Opfer. Der Einsatz laufe noch, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Explosion sei im Industriegebiet Avonmouth gemeldet worden, gab der lokale Rettungsdienst Avon Fire and Rescue Service bekannt. Die Einsatzkräfte bekämen Hilfe von Polizisten und Sanitätern eines weiteren Rettungsdienstes aus der Region.