Neues Graffiti in Bristol : Banksy verziert steilste Straße Englands mit niesender Frau

Neues Graffiti in Bristol

Das neu aufgetauchten Graffiti in Birsol stammt vom Straßenkünstlers Banksy. Foto: dpa/Claire Hayhurst

Bristol Die Vale Street, die steilste Straße in England, kann sich über ein zweites besonders Merkmal freuen: Hier hat der geheimnisumwitterte Streetart-Künstlers Banksy an einer Hauswand ein neues Kunstwerk hinterlassen.

Banksy veröffentlichte am Donnerstag ein Foto des Graffitis auf Instagram - die übliche Art des Künstlers, seine Urheberschaft zu bestätigen. Sein neustes, auf eine grüne Hauswand gesprühtes Werk zeigt eine ältere Frau mit Kopftuch, die beim starken Niesen ihr Gebiss verliert. Weil das Haus am Anfang der Vale Street liegt, die als steilste Straße Englands gilt, sieht es auf einem der von Banksy veröffentlichten Fotos so aus, als hätte das Niesen der Frau eine Mülltonne umgeworfen und die benachbarten Häuser zum Kippen gebracht.