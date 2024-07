Gruseliger Fund in Baden-Württemberg Brautpaar findet Leiche bei Gondelfahrt

Ulm · Ein Tag, der für immer in Erinnerung bleibt? Nicht nur aus den klassischen Gründen für ein Brautpaar aus Ulm, das bei einer Gondelfahrt an seinem Hochzeitstag eine Leiche im See entdeckt.

22.07.2024 , 21:49 Uhr

Helfer der DLRG Wasserrettung sind am Bodensee zu sehen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Brautpaar hat bei einer Gondelfahrt über den Oberen Ausee in Ulm eine Leiche im Wasser entdeckt. Laut einem Polizeisprecher handelte es sich bei der Leiche um einen 32-Jährigen, der bereits vor einer Woche als vermisst gemeldet worden war. Die „Südwest Presse“ hatte zuvor von dem Vorfall vom Samstag berichtet. Der 32-Jährige ist laut dem Polizeisprecher mit einem Freund auf dem Ulmer Volksfest gewesen und dann vermutlich auf dem Heimweg verschwunden. Die Suche verlief dem Sprecher nach erfolglos - laut „Südwest Presse“ in erster Linie, weil niemand wusste, wo nach dem 32-Jährigen gesucht werden sollte. Mehrere Tote durch Badeunfälle Traurige Bilanz des Wochenendes Mehrere Tote durch Badeunfälle Die Polizei geht dem Sprecher zufolge von einem Unfall aus. Demnach wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Das Brautpaar setzte laut Bericht der „Südwest Presse“ seine Feier nach der Bergung der Leiche fort.

(rowi/dpa)