Braunau am Inn : Aus Hitlers Geburtshaus wird eine Polizeistation

Wien Zu einem Pilgerort für Neonazis taugt das Haus bald wohl nicht mehr: Das jahrelange Tauziehen um die Nutzung von Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn ist zu Ende. Das Gebäude wird zu einer Polizeistation umgebaut.

Das teilte Österreichs Innenminister Karl Nehammer am Dienstag in Wien mit. Alle Änderungen an der Fassade durch die Nationalsozialisten sollen demnach entfernt werden. Gedenkraum oder Mahnmal werde es bewusst nicht geben, sagte Nehammer. „Österreich hat für diesen Weg der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte lange gebraucht. Aber wir sind jetzt auf einem richtigen Weg“, so der Minister