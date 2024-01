Unwetter in Brasilien Überschwemmungen in Rio de Janeiro – mehrere Tote

Nach heftigen Regenfällen haben am Montag Gegenden des brasilianischen Staats Rio de Janeiro weiter unter Wasser gestanden. Bei dem Regen am Wochenende kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben. Häuser, ein Krankenhaus und eine Metro-Linie in der Stadt Rio de Janeiro wurden überschwemmt. Laut Zivilschutz galt für acht Städte im Staat weiter ein sehr hohes Risiko, dass es zu Erdrutschen kommt, für zehn ein hohes. Der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, erklärte den Notstand.