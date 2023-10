Klimawandel Mehr als 100 tote Delfine im brasilianischen Amazonas angespült

Experten gehen davon aus, dass hohe Wassertemperaturen vermutlich die Ursache für den Tod der Säuger und Fische in der Gegend sind. In der vergangenen Woche wurden in der Region um den Tefé-See über 39 Grad Celsius gemessen. Allein in dem See hätten sich einmal rund 1400 Flussdelfine getummelt, sagte Miriam Marmontel, eine Forscherin am Mamirauá-Institut. In einer Woche habe man jedoch schon rund 120 der Tiere verloren, was fünf bis zehn Prozent der Population ausmachen könnte. Vielen weiteren Delfinen drohe der baldige Tod, wenn die Wassertemperaturen weiter so hoch blieben, warnten die Experten.