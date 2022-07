Rocco Morabito : Brasilien liefert einen der meistgesuchten Mafia-Bosse an Italien aus

Rom Nach 28 Jahren auf der Flucht ist einer der meistgesuchten Drogenbosse der Welt von Brasilien an Italien ausgeliefert worden. Der 55 Jahre alte Rocco Morabito muss nun in eine 30-jährige Haftstrafe verbüßen.

Morabito wurde vor zwei Jahrzehnten in Abwesenheit wegen Drogenhandels als Teil des organisierten Verbrechersyndikats 'Ndrangheta verurteilt, das mit Kokain Milliardensummen einnahm. Die italienische Polizei bezeichnete ihn als einen der größten Drogenhändler der Welt. Der 55-Jährige muss nun in Italien eine 30-jährige Haftstrafe verbüßen, zu der ihn ein Gericht in Mailand 2001 verurteilte. Morabito wurde im Mai 2021 von der brasilianischen Polizei verhaftet. An der Aktion waren auch italienische und amerikanische Ermittler beteiligt.

Die in Kalabrien ansässige Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft gibt an, Morabito habe eine wichtige Rolle im Kokainhandel zwischen Südamerika und Mailand gespielt, einem wichtigen Umschlagplatz für das Rauschgift, das dann in Italien und in Europa verkauft wird. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 2017 lebte Morabito unter einem falschen Namen in einer Luxusvilla in einem Badeort in Uruguay.