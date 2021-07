Brasilien : Abholzung am Amazonas steigt dramatisch an

Abholzung am Amazonas steigt dramatisch an

Abholzung des Regenwalds im Amazonasgebiet in Brasilien (Symbolbild). Foto: dpa/Marcelo Sayao

Rio de Janeiro In den vergangenen elf Monaten hat Brasiliens Amazonaswald laut einer aktuellen Studie des Forschungsinstituts Imazon 8381 Quadratkilometer verloren. Das sind 51 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum und der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre.

Das berichteten Medien am Montag. Zugleich sind die Bußgelder für Umweltvergehen unter der aktuellen Regierung die niedrigsten seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2000, wie eine weitere Studie ergab.

So wurden im ganzen Jahr 2020 nur 13 Bußgelder im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro bezahlt, so die Erhebung der Bundesuniversität des Gliedstaates Minas Gerais. Zum Vergleich: 2013 waren es über vier Millionen Euro. In den beiden ersten Jahren der aktuellen Regierung von Präsident Jair Messias Bolsonaro ging der Geldwert der ausgestellten Bußgelder damit um 93 Prozent im Vergleich zu den vier Jahren zuvor zurück.