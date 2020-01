Starkregen, Überflutungen und Erdrutsche : Mindestens 54 Tote durch Unwetter in Brasilien - 30.000 Anwohner vertrieben

Rio de Janeiro Schwere Überschwemmungen durch Starkregen im Südosten Brasiliens haben in den vergangenen Tagen mindestens 54 Menschen das Leben gekostet. 30.000 Anwohner wurden aus ihren Häusern vertrieben.

In Minas Gerais wurden laut den Notfalldiensten 15.000 Menschen in Sicherheit gebracht, in Espírito Santo fast 10.000 weitere. Im Staat Rio de Janeiro waren es laut Medienberichten mindestens 6000. Die Menschen kamen in Notfallunterkünften in Kirchen, Schulen und Feuerwehrstationen unter. Örtliche Behörden baten um Spenden für die Betroffenen. Benötigt würden Kleidung, Decken und Matratzen, hieß es.