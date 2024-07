Etwa sechs Millionen Brasilianer mit deutschen Vorfahren Bratwurst und Brezel in Brasilien – 200 Jahre deutsche Einwanderung

Hand in Hand stehen sie im Kreis und halten verschiedene Werkzeuge wie etwa einen Schraubenschlüssel in die Luft. Die menschlichen Figuren dieses neu errichteten Monuments sollen die Einwanderer symbolisieren, die am Aufbau der Stadt São Leopoldo im Süden Brasiliens mitgewirkt haben. Zu diesen gehören auch die Deutschen: Die Stadt ist bekannt als „Wiege der deutschen Einwanderung in Brasilien“ - die ersten von ihnen kamen hier vor genau 200 Jahren an.