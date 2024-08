Über São Paulo Brasilianisches Flugzeug mit 62 Menschen an Bord abgestürzt

In Brasilien ist Medienberichten zufolge ein Passagierflugzeug abgestürzt. Die Maschine sei am Freitag in der Stadt Vinhedo im brasilianischen Staat São Paulo verunglückt, bestätigte die Feuerwehr. Zunächst war unklar, wie viele Menschen getötet oder verletzt wurden. Laut VoePass war das Flugzeug mit 58 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern unterwegs zum internationalen Flughafen Guarulhos von São Paulo. Zur Unglücksursache wurden keine Angaben gemacht.