Zehntausende obdachlos : Mindestens 15 Tote nach verheerendem Brand in Rohingya-Lagern in Bangladesch

Mindestens 15 Tote nach verheerendem Brand in Rohingya-Lagern in Bangladesch

Dhaka Knapp eine Million Rohingya-Geflüchtete leben in den 34 zusammenhängenden Lagern an der Grenze zu Myanmar. 45.000 von ihnen sind laut UNO durch das Feuer obdachlos geworden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Bei einem Großbrand in mehreren zusammenhängenden Rohingya-Flüchtlingslagern in Bangladesch sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 560 Geflüchtete wurden verletzt und 400 weitere werden noch vermisst, wie die UNO am Dienstag mitteilte. Mindestens 10.000 Behausungen seien zerstört worden, rund 45.000 Menschen seien ohne Obdach. Einen derart verheerenden Brand habe er „in diesen Lagern noch nie gesehen“, sagte der Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Bangladesch, Johannes van der Klaauw.