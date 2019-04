Video nach Großbrand veröffentlicht : „New York Times“ verwechselt Notre-Dame mit dem Kölner Dom

Paris/Köln Kleiner Fauxpas bei der Berichterstattung rund um die brennende Notre-Dame in Paris. Die „New York Times“ verwechselte die Kirche mit dem Kölner Dom. Prompt schalteten sich Nutzer aus Deutschland ein.

Das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame am Montagabend ging um die Welt (hier mehr über den Wiederaufbau der Kathedrale nachlesen). Auch die „New York Times“ berichtete auf ihrer Website über das Großfeuer in der Kirche mitten im Herzen der französischen Hauptstadt. Das Video sollte die schrecklichen Ereignisse zusammenfassen. Doch schnell wurde klar: Die Kirche in der Anfangssequenz des Videos sieht nicht aus wie die Notre-Dame. Sondern wie der Kölner Dom.