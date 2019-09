29 Personen weiterhin vermisst : Vier Tote nach Feuer auf Schiff vor Kalifornien geborgen

Die Feuerwehr versuchen, das Feuer an Bord des Schiffes einzudämmen. Berichten zufolge sollen mehrere Menschen in den Flammen gestorben sein. Foto: AFP/HO

Los Angeles Feuerdrama vor der Küste von Kalifornien: Auf einem Ausflugsboot mit Tauchern bricht in der Nacht ein Feuer aus. Jetzt sind vor der Küste Südkaliforniens vier Leichen gefunden worden, nach 29 Vermissten wird weiterhin gesucht.

Ein mehrtägiger Ausflug mit einem Tauchboot vor Kalifornien endet tragisch: Nahe einer Insel vor der Küste des US-Westküstenstaates bricht in der Nacht an Bord des Schiffes ein Feuer aus. Dutzende Passagiere werden Stunden nach dem Unglück noch vermisst. Fünf Menschen, bei denen es sich um Mitglieder der Crew handelt, seien gerettet worden, teilte die US-Küstenwache am Montagvormittag (Ortszeit) mit. Aber von 34 Passagieren fehlte zunächst jede Spur.

Das Boot mit dem Namen „Conception“ war von dem Küstenort Santa Barbara zu einem Taucherausflug an dem langen Feiertagswochenende gestartet, wie der Sender KTLA berichtete. Es hatte eigentlich am Laborday-Feiertag, am Montagabend, wieder in dem Hafen einlaufen sollen.