Von den Flammen überrascht : 34 Vermisste nach Feuer auf Schiff vor Kalifornien

Los Angeles Mehr als 30 Menschen werden nach Angaben der US-Küstenwache nach dem Brand auf einem Schiff vor der Küste Kaliforniens vermisst. Mehrere Rettungsteams seien entsandt worden, berichtete die Küstenwache am Montag auf Facebook.

Bei einem Feuer an Bord eines Bootes für Taucher sind vor der Küste Südkaliforniens mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das Schiff mit mehreren Dutzend Insassen sei nahe der Insel Santa Cruz in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Es habe mehrere Tote gegeben, sagte Brian McGrath von der Feuerwehr des Bezirks Ventura. 34 Menschen würden vermisst, weitere fünf seien verletzt gerettet worden. Es soll sich um Mitglieder der Crew handeln, hieß es am Montag unter Berufung auf die Küstenwache.

Das Boot war am Samstag zu einem dreitägigen Taucherausflug ausgelaufen. Es solle am Montag an die Küste von Kalifornien zurückkehren. Die Inselgruppe vor Santa Barbara ist ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher und Segler.

Das rund 22 Meter lange Tauchboot war den Angaben zufolge in der Nähe der Insel Santa Cruz in Brand geraten. Die Passagiere wurden nach den Worten von Bemis im Schlaf von dem Brand überrascht und waren unter Deck gefangen. Laut dem Chef der Küstenwache war das Feuer so intensiv, dass die Retter auch nach dem Löschen nicht an Bord gehen konnten.

Eine genaue Zahl der Toten könne er nicht nennen, sagte McGrath. Die Küstenwache suche noch nach Überlebenden. Die Küstenwache hatte zuvor erklärt, ein Boot mit mehr als 30 Menschen an Bord habe ein Notsignal gesendet. Santa Cruz liegt vor der Küste von Santa Barbara.

