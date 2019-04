Bradley Welsh : „Trainspotting“-Schauspieler vor seiner Haustür durch Kopfschuss getötet

Fans trauern am Tatort. Foto: dpa/Jane Barlow

Edinburgh Er spielte im Film „T2 Trainspotting“ einen Gangsterboss und wurde nun selbst getötet. Warum musste Bradley Welsh sterben? Sein Tod könnte mit Drogen zu tun haben.

Der britische Schauspieler Bradley Welsh („T2 Trainspotting“) ist im schottischen Edinburgh mit einem Kopfschuss getötet worden. Er starb an den schweren Verletzungen direkt vor seiner Haustür, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In „T2 Trainspotting“ (2017) spielte Welsh einen Gangsterboss. Er war früher ein erfolgreicher Boxer gewesen und hatte sich auch in Sozialprojekten in Edinburgh engagiert. Welsh wollte unter anderem Jugendliche von kriminellen Machenschaften abhalten.