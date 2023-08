Debatte um „Jewfacing“ Kritik an Hollywoodstar wegen Nasenprothese – das sagt der Zentralrat der Juden

Eine Erregung, die der Zentralrat der Juden in Deutschland nicht ganz nachvollziehen kann. „Durch Maskenbildung – auch Nasenprothesen – einer jüdischen historischen Figur für einen Film optisch möglichst nahe zu kommen, ist aus meiner Sicht unproblematisch“, sagt Josef Schuster, Präsident des Rates und Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress. Die Nachfahren Bernsteins sähen es in diesem Fall genauso, gibt Schuster zu bedenken. Sie seien vollkommen damit einverstanden, dass Cooper nachgeholfen habe, diese Ähnlichkeit herzustellen, schrieben Jamie (70), Alexander (68) und Nina Bernstein (61) am Mittwoch (Ortszeit) ausdrücklich auf der Online-Plattform X, die früher Twitter hieß. Das wäre bestimmt auch ihrem Vater recht gewesen, er habe tatsächlich eine „schöne, große Nase“ gehabt, so die Mitteilung der Familie.