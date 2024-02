Präsident Macron spricht Machtwort Pariser Bücherstände bleiben während Olympia an Seine-Ufer

Die berühmten Pariser Bücherstände an der Seine sollen während der Olympia-Eröffnungsfeier an Ort und Stelle bleiben können. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bat den Pariser Polizeipräfekten und den Innenminister, alle Bücherstände zu erhalten, wie der Élyséepalast in Paris am Dienstag mitteilte. Keiner der Verkäufer solle gezwungen sein, seinen Stand für die Veranstaltung umzuziehen.