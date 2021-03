Großeinsatz in Boulder : Schütze tötet zehn Menschen in US-Supermarkt

Boulder Mit einem Großaufgebot hat die Polizei auf einen Schützen in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado reagiert. Bei dem Vorfall gab es mehrere Tote, ein Verdächtiger ist in Gewahrsam.

Bei dem Schusswaffenangriff in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado sind nach Angaben der Polizei mindestens zehn Menschen getötet worden. "Wir wissen von mindestens zehn Todesopfern", sagte die Chefin der Polizei in Boulder, Maris Herold. Unter den Getöteten sei auch ein Polizeibeamter.

Die Polizei hatte am Dienstagnachmittag mit einem Großangebot auf einen Notruf reagiert und den Ladenkomplex umstellt. Auch Spezialkräfte waren im Einsatz. Per Lautsprecher riefen die Sicherheitskräfte den Verdächtigen auf, aufzugeben. Augenzeugen berichteten von mehreren Schüssen und regungslosen Menschen auf dem Boden des Supermarktes.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen mit Waffen, die dort in vielen Bundesstaaten leicht zu kaufen sind. Vergangenen Dienstag waren in drei Massage-Salons in und um Atlanta im US-Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit acht Menschen erschossen worden.