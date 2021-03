Großeinsatz in Boulder : Schütze tötet mehrere Menschen in US-Supermarkt

Boulder Mit einem Großaufgebot hat die Polizei auf einen Schützen in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado reagiert. Bei dem Vorfall gab es mehrere Tote, ein Verdächtiger ist in Gewahrsam.

In einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado sind mehrere Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Unter den Toten sei ein Polizist, sagte Kerry Yamaguchi von der Polizei in Boulder am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in der Stadt nordwestlich von Denver. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Er sei verletzt. Zum Motiv machte die Polizei mit Verweis auf das frühe Stadium der Ermittlungen keine Angaben.