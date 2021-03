Großeinsatz in Boulder : Bewaffneter soll sich in Supermarkt verschanzt haben

Boulder Mit einem Großaufgebot hat die Polizei auf einen Schützen in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado reagiert. Über Twitter rief die Behörde die Menschen in der Stadt Boulder dazu auf, die Gegend zu meiden.

Ob jemand verletzt wurde, teilten die Behörden des US-Bundesstaats am Montag zunächst nicht mit, aber einem Mann mit freiem Oberkörper, den zwei Polizisten in Handschellen aus dem Laden führten, lief Blut am Bein hinunter. Die Polizei twitterte, der Schütze befinde sich in einem King-Soopers-Geschäft.