Zum siebten Mal : Boris Johnson ist wieder Vater geworden

London Der britische Premierminister Boris Johnson ist erneut Vater geworden. Seine Frau Carrie Johnson brachte ein Mädchen zur Welt. Es ist das zweite Kind des Paares, das in diesem Jahr auch geheiratet hatte.

Der britische Regierungschef Boris Johnson ist zum siebten Mal Vater geworden. Seine Ehefrau Carrie habe am Morgen in einer Londoner Klinik eine Tochter zur Welt gebracht, teilte eine Sprecherin des Paares am Donnerstag mit. "Mutter und Tochter geht es sehr gut."