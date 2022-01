Johnson „gewissermaßen mit Torteüberfallen“ : Großbritannien wartet mit Spannung auf „Partygate“-Bericht

London Wurde der britische Premier mit einem Kuchen überfallen, wie es ein Abgeordneter formuliert? Oder ist er persönlich verantwortlich für eine Reihe von Feiern in der Downing Street während des Lockdowns? Von der Beantwortung dieser Frage könnte seine politische Zukunft abhängen.

Im Skandal um Lockdown-Partys in der Downing-Street hat das gespannte Warten auf Klarheit bald ein Ende. Schon am (heutigen) Mittwoch könnte die Spitzenbeamtin Sue Gray ihren Untersuchungsbericht zur Verwicklung von Premierminister Boris Johnson in mehrere Feste im Regierungssitz im vergangenen Jahr einreichen. Johnsons Büro sagte zu, die Erkenntnisse zu veröffentlichen. Außerdem wurde erwartet, dass der Premier sich vor dem Parlament zu dem Bericht äußert.

Diese Argumentation verlor am Dienstag an Überzeugungskraft, als die Londoner Polizei Ermittlungen wegen Partys in Regierungsgebäuden in der britischen Hauptstadt aufnahm. Sie untersuche eine Reihe von Events unter anderem am Amtssitz des Premierministers, weil sie die Ermittlungskriterien für schwerwiegendste Verstöße gegen Corona-Beschränkungen erfüllten, teilte die Metropolitan Police am Dienstag mit. Polizeichefin Cressida Dick sagte, am Ende könnten Bußgeldbescheide für die Feiernden stehen.