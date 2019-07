115 Migranten vermisst : Retter berichten von 70 Leichen nach Bootsdrama

Gerettete des schweren Bootsunglücks ruhen sich an der Küste etwa 100 Kilometer östlich von Tripolis aus. Foto: dpa/Hazem Ahmed

Berlin Bei dem neuen Bootsdrama vor der Küste Libyens sind nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen möglicherweise mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen.

Retter hätten berichtet, im Wasser seien mindestens 70 Leichen gewesen, teilte Ärzte ohne Grenzen (MSF) am Freitag in Berlin mit. Überlebende hätten zudem ausgesagt, sie seien Teil einer Gruppe von 300 Menschen gewesen. Insgesamt sei die Lage vor Ort jedoch bisher sehr unklar.

Nach dem womöglich schwersten Bootsunglück im Mittelmeer in diesem Jahr werden nach Angaben der libyschen Küstenwache 115 Migranten vermisst. 135 Menschen wurden MSF zufolge gerettet und in den Hafen der Stadt Al-Chums gebracht. Sie hätten unter Sauerstoffmangel und Unterkühlung gelitten, weil sie lange Zeit im Wasser gewesen seien, sagte der MSF-Geschäftsführer in Deutschland, Florian Westphal. Unklar ist bislang, ob ein oder zwei Boote gekentert sind.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR kritisierte die Unterbringung einiger Geretteter in libyschen Internierungslagern scharf. Die Lager seien „die Hölle auf Erden“, in der täglich Menschenrechtsverletzungen stattfänden, sagte Chris Melzer, Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Deutschland.

Frauen und Männer würden vergewaltigt und misshandelt. Auch Kinder erlebten Misshandlungen in den häufig von bewaffneten Milizen betriebenen Camps. „Das sind keine Zustände, die man irgendeinem Menschen angedeihen lassen will, erst recht keinem Schiffbrüchigen“, sagte Melzer. Libyen sei ein Bürgerkriegsland und an sich schon nicht sicher. „Es ist, als wenn man Menschen aus einem brennenden Haus rettet und dann in anderes brennendes Haus zurückbringt.“

(anst/dpa)