Tragisches Bootsunglück Mindestens 26 Menschen vor der Küste Senegals ertrunken

Nach dem Kentern eines Migrantenboots vor der Küste Senegals sind gut zwei Dutzend Tote gefunden worden, der Tod vieler weiterer Menschen wird befürchtet. Die senegalesische Marine teilte mit, sie habe bis Dienstag insgesamt 26 Leichen geborgen, nachdem das Boot am Sonntag kurz nach dem Ablegen vor der Küstenstadt Mbour gesunken war. Örtlichen Quellen und Medien zufolge könnten mehr als 200 Menschen an Bord des Fischerboots gewesen seien. Aus dem Senegal und seinen Nachbarstaaten in Westafrika machen sich immer wieder Menschen auf den mehr als 1.500 Kilometer weiten Weg über den Atlantik auf die Kanarischen Inseln, die zu Spanien gehören.